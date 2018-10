10. Oktober 2018, 21:53 Uhr Kulturtipp Strudel der Aggression

"Der Gott des Gemetzels" heißt die Komödie von Yasmina Reza, mit der die Garchinger Initiative "Zeitkind" am vergangenen Wochenende Premiere feierte

Zwei Kinder, die sich prügeln. Zwei Elternpaare, die sich deshalb am liebsten auch prügeln würden, sich aber in der Diskussion um Moral und Erziehung nur mühsam zügeln können. Und der Alkohol, der das Streitgespräch auf den ersten Blick zu erleichtern scheint, die Erziehungsberechtigten aber schließlich in einen Strudel hemmungsloser Aggressionen treibt. "Der Gott des Gemetzels" heißt die Komödie von Yasmina Reza, mit der die Garchinger Initiative "Zeitkind" am vergangenen Wochenende Premiere feierte. Zwei weitere Aufführungen sind an diesem Freitag, 12., und Samstag, 13. Oktober, im Theater im Römerhof, Riemerfeldring 2, in Garching. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es im Rathaus, ☎ 32 08 91 38, bei Reservix oder eine Stunde vor Aufführungsbeginn an der Abendkasse.