11. Juli 2019, 22:06 Uhr Kulturtipp Spiritualität der Benediktiner

Orgelvigil in St. Bonifaz an diesem Freitag

Gelegenheit, in die Spiritualität der Benediktiner einzutauchen, gibt es an diesem Freitag, 12. Juli, beim Orgelvigil in St. Bonifaz an der Karlstraße 34 in München. Dabei korrespondiert meditatives Orgelspiel mit farbigen Kontrasten einer Lichtinstallation, der Lesung der Benediktsregeln und gregorianischem Choralgesang. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und dauert bis Mitternacht. Außerdem lädt der bewirtete Klostergarten zum Verweilen ein. Näheres ist unter t 551 71-0 oder im Internet auf www.sankt-bonifaz.de zu erfahren.