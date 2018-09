24. September 2018, 22:01 Uhr Kulturtipp Spiel mit Material und Technik

Werke von Elfie Bilger sind noch bis Ende September im Rathaus Neukeferloh zu sehen

Die 1952 in Trossingen geborene Künstlerin Elfie Bilger hat in der Malerei eine Oase gefunden, in der ihre Kreativität ausleben und neue Energie tanken kann. Ihre Arbeiten bergen verschiedene Techniken, in denen sich die unterschiedlichsten Materialien begegnen. Beispielsweise trifft Kaffee auf Gips oder Spachtelmasse, Steinmehl auf Leinwand, Farbe und Pigmente. Bei ihren Werken entstehen spannende Kompositionen, die nicht selten auch die Künstlerin selbst überraschen. Die Ausstellung von Elfie Bilger ist noch bis Ende September im Rathaus Neukeferloh, Lerchensraße 1, zu den bekannten Öffnungszeiten zu sehen.