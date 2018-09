23. September 2018, 21:53 Uhr Kulturtipp Schmerz und Leidenschaft

Salma Hayek verkörpert in "Frida" die mexikanische Künstlerin, die bis heute mit ihrer kraftvollen Kunst und leidvollen Geschichte Menschen berührt

Mexiko im frühen 20. Jahrhundert. Die Mexikanische Revolution hat das Land verändert. Die Künstlerin Frida Kahlo und ihr Mann, der Freskenmaler Diego Rivera, sind Protagonisten dieser neuen Zeit. Kahlo, die ein Leben voller Schmerz und Enttäuschung, Rausch, Leidenschaft und Glück führte, ist bis heute eine Identifikationsfigur für Frauen. Diesen Montag, 24. September, 19.30 Uhr, läuft die Filmbiografie "Frida" von 2002 mit Salma Hayek in der Hauptrolle in der VHS-Reihe Kino im Römerhof, Riemerfeldring 2, in Garching.