13. Februar 2019, 21:58 Uhr Kulturtipp Rettung in letzter Minute

Kasperltheater für Kinder in Deisenhofen

In Kasperlhausen herrscht große Aufregung: Der Seppel hat Geburtstag und die Oma bereitet ein Fest für ihn vor. Doch dann geht alles schief: Der Kuchen verbrennt, die Küche ist ein einziges Chaos und schließlich taucht auch noch ein Waldgeist auf. Die Großmutter weiß weder ein noch aus - aber zum Glück gibt es ja den Kasperl. Und der findet schließlich immer einen Ausweg. An diesem Freitag, 15. Februar, zeigt die Spiel- und Theaterpädagogin Susy Bergmann das lustige bayerische Handpuppenstück "Kasperl rettet das Geburtstagsfest". Die Geschichte ist für Kinder von drei Jahren an geeignet. Die in Kooperation mit dem Familienzentrum organisierte Veranstaltung im Pfarrsaal St. Bartholomäus, Ödenpullacher Straße 23, in Deisenhofen beginnt um 16 Uhr. Kartenreservierung sind per E-Mail möglich an susybergmann@googlemail.com.