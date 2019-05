20. Mai 2019, 21:45 Uhr Kulturtipp Raus aus der Politik

Kabarettistin Simone Solga präsentiert ihr Programm "Das gibt Ärger" in Putzbrunn

Endlich raus aus der Hoffnungslosigkeit des Kanzleramtes. Das ist die neue Strategie von Simone Solga. Denn der ewigen Kanzlersoufleuse reicht es mit dem Politikbetrieb. Den Titel "Das gibt Ärger" trägt das kabarettistische Programm, mit dem sie an diesem Freitag, 24. Mai, im großen Theatersaal des Bürgerhauses Putzbrunn an der Hohenbrunner Straße 3 auftritt, um Asyl zu beantragen. "Sie trauen mir nicht, weil ich aus Berlin komme", weiß Solga. "Aber glauben Sie mir, ich werde alles tun, um mich wieder in die menschliche Gesellschaft einzugliedern." Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es telefonisch über den Anrufbeantworter ☎ 92 58 17 30 oder unter www.kupu.info.