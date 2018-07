27. Juli 2018, 22:43 Uhr Kulturtipp Neue Kreationen

Ferienkurs "Aus alt mach neu" an der VHS Sauerlach

Alte Hemden, Tischdecken, Stoffe, Knöpfe oder Borten - all das ist oft zu schade zum Wegschmeißen und kann durchaus weiter verarbeitet werden. "Aus alt mach neu" - so lautet der Titel des Ferienkurses, den die VHS Sauerlach am Freitag, 3., und Dienstag, 7. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr für Kinder im Alter von elf bis 16 Jahren anbietet. Gemeinsam mit Kursleiterin Lisa Lochmann können im Werkraum der VHS, Bahnhofstraße 5, per Hand oder an der Nähmaschine ganz neue Stücke kreiert werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen unter der Kursnummer G45936 werden zu den Geschäftszeiten des VHS-Büros von Montag bis Mittwoch, 10 bis 12 Uhr, und Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, telefonisch unter ☎ 081 04/66 80 95 entgegen genommen.