9. Juli 2019, 22:09 Uhr Kulturtipp Musikalisches Rendezvous

Bands, Chöre und Orchester beim Jahresabschlusskonzert der Musikschulen Grünwald und Unterhaching

Die große Bläserband "Green Stars", der Frauenchor "First Ladies", die "Groove in Green"-Bigband, der "Deep River"-Gospelchor, das Vokalensemble "Independent Women" und das große Symphonieorchester versammeln sich an diesem Samstag, 13. Juli, zum Jahresabschlusskonzert der Musikschulen Grünwald und Unterhaching im August Everding Saal, Ebertstraße 1, in Grünwald. "Märchen, Sagen, Helden" so der Titel des musikalischen Rendezvous, das um 11 Uhr beginnt. Karten gibt es bei der Musikschule.