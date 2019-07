14. Juli 2019, 21:45 Uhr Kulturtipp Musikalische Vielfalt

"Jazz-Montag" in Jans Bistro in Ismaning

Es ist eine lange und enge musikalische Freundschaft zwischen dem Saxofonisten Márcio Tubino (oben), seinen drei Mitstreitern der Formation "Artet" und der Sängerin, Gitarristin und Songwriterin Zélia Fonseca. Gemeinsam kreieren sie Klänge von südländischer Leichtigkeit, die sie an diesem Montag, 15. Juli, in der Reihe "Jazz-Montag" in Jans Bistro am Kirchplatz 4 in Ismaning zu Gehör bringen. Auf dem Programm des Quintetts steht alles, was auch die Vielseitigkeit der einzelnen Musiker spiegelt: brasilianische Rhythmen, melodiöse Stücke voller Melancholie, Jazz, Folklore, Bossa Nova und Pop-Elemente. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Karten können in Jans Bistro unter ☎ 96 54 25 reserviert werden.