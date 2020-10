Werner Meier erzählt gern Geschichten von kleinen Helden, die weder elend scheitern noch glänzend siegen. Von gen-reinen Bayern und gestressten Selbstoptimierern, digital verschanzten Lügnern und betrogenen Betrügern. Ja, auch ein allmächtiges Haushaltsgerät mit Sex-Appeal findet Eingang in die Lieder des Musikkabarettisten, der am Freitag, 23. Oktober, im Unterhachinger Kubiz auftritt. Bewaffnet mit Gitarre und frechen Mundwerk will er das Publikum in die meierisch-bayerisch-verquere Welt entführen. Das Programm "Nah dran" beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Kubiz (Telefon 089/66 555 316) oder über www.reservix.de.