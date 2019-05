30. Mai 2019, 22:07 Uhr Kulturtipp Marimbavirtuosin

Schlosskonzert mit Katarzyna Myćka

Die Polin Katarzyna Myćka gehört zu den renommiertesten Marimbavirtuosen unserer Zeit. An diesem Freitag, 31. Mai, wird sie bei den "Ismaninger Schlosskonzerten" ihr Können zeigen. Myćka, die auch eine Klavier- und Schlagzeugausbildung genossen und unter anderem in Stuttgart und Salzburg studiert hat, verblüfft auf ihrer Konzertmarimba nicht nur mit ihren wirbelnden Schlägeln das Publikum, sondern auch durch gleichsam artistische Anmut und tänzerische Energie. In Ismaning, Schlosssaal, Schloßstraße 2, wird sie Solowerke und zusammen mit dem namhaften Gitarristen Klaus Kusserow Duo-Werke präsentieren. Auf dem Programm stehen unter anderem Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Christos Hatzis. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.