Schon längst Tradition ist das jährlich stattfindende Charity-Konzert von Pfarrer Joachim Rohrbach mit seiner "Rendezvous-Band" in Taufkirchen. Und immer wieder bestreitet die Formation der evangelischen Jerusalemkirche mit ihrem als "singenden Pfarrer" bekannten Initiator Konzerte für einen guten Zweck. So auch an diesem Samstag, 14. Dezember, 19 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum am Köglweg 5. Dabei greifen die Musiker auf ihr breites Repertoire aus Pop, Rock, Soul, Funk und Gospel zurück und möchten Wärme und Helligkeit in die dunkle Jahreszeit bringen. Nicht umsonst hat die Band dafür den Titel "We all need some ligth" gewählt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Behindertenarbeit wird gebeten.