Konrad Winter gehört zu jenen Künstlern, die das Leben kennen. Der gelernte Drucker hat einen Blick für die Szenen des Alltags, die Geschehnisse in der Stadt, auf dem Land, in der Freizeit. In leuchtenden Farben bannt er mit Autolack auf Aluminium die unterschiedlichsten Begebenheiten menschlichen Zusammenlebens. Bandende im Eisbach, Menschen in der U-Bahn und städtische Panoramen. "Getarnte Bilder" - so lautet der Titel der aktuellen Ausstellung von Konrad Winter, die noch bis zum 22. August von Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr und am Sonntag von 13 bis 16 Uhr in der Galerie Kersten an der Otterloher Straße 6 in Brunnthal zu besichtigen sind. Zu sehen sind Bilder, auf denen sich die Wirklichkeit in ein camouflageartiges wildes Farben-Meer verwandelt. Am Samstag, 15. August, ist die Galerie geschlossen.