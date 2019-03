17. März 2019, 22:10 Uhr Kulturtipp Kuba mit dem Rad entdecken

Sandra Böhm hat sich mit dem Fahrrad auf die Reise mitten durch Kuba begeben. Nun berichtet sie darüber mit einem Bildervortrag in der VHS Sauerlach

Karibischer Flair, der morbide Charme kolonialistischer Architektur, Revolutionsmythen und die Lebensfreude, mit denen die Menschen dem Mangel eines jahrzehntelangen Sozialismus trotzen - das macht für Touristen den besonderen Reiz Kubas aus. Sandra Böhm hat sich mit dem Fahrrad auf die Reise mitten durch Kuba begeben, hat Tabakfelder und Krokodile gesehen, Strände und geschichtsträchtige Städte. An diesem Dienstag, 19. März, 19.30 Uhr, berichtet sie darüber im Vortragsraum der VHS Sauerlach, Bahnhofstraße 5. Der Vortrag in Digitaltechnik mit dem Titel "Mit dem Fahrrad durch die ursprüngliche Mitte Kubas" beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldung unter ☎ 081 04/66 80 95, Karten für Kurzentschlossene an der Abendkasse.