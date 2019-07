23. Juli 2019, 22:03 Uhr Kulturtipp Konzert zum Feierabend

Das Trio "Homeless Bernie's Boogie Nirvana" spielt auf der Außenbühne des Kleinen Theaters Haar

Sie gehören zu den Musikern der alten Schule - das Trio "Homeless Bernie's Boogie Nirvana". Chicago-Blues, Bluesrock, Rock 'n' Roll und Boogie im Sound der Sechziger- und Siebzigerjahre haben Bernhard Schönke, Bass und Gesang, Gitarrist Ernst Müller und Schlagzeuger Ludwig Bergner im Repertoire. Sie können sowohl mit Cover-Stücken wie mit eigenen Kompositionen aufwarten. An diesem Mittwoch, 24. Juli, sind die drei Musiker in der Reihe "Feierabend im Theater" auf der Außenbühne des Kleinen Theaters Haar, Casinostraße 75, zu Gast. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Von 17 Uhr an wird gegrillt.