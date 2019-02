20. Februar 2019, 21:35 Uhr Kulturtipp Jubiläumskonzert

Jazz in Hohenbrunn

25 Jahre gibt es diese Jazzformation mittlerweile schon. Höchste Zeit also, dass für das Quartett "House of Jade" zum Jubiläumskonzert einlädt. Das bestreiten die erfahrenen Musiker an diesem Freitag, 22. Februar, 20 Uhr, im Alten Wirt, Taufkirchner Straße 4, in Hohenbrunn. Und wie all die Jahre zuvor gilt auch hier das Motto der Band, unverkopften, kommunikationsfreudigen und verständlichen Jazz zu spielen. Der Eintritt ist frei. Reservierungswünsche werden telefonisch unter ☎ 081 02/897 97 40 entgegen genommen.