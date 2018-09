21. September 2018, 21:43 Uhr Kulturtipp Holz und Handwerk

Führung im historischen Sägewerk der Seidl-Mühle in Ismaning

Wo einst die Korn- und Sägemühle beheimatet war, ist heute das Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle für ein lebendiges kulturelles Leben in Ismaning zuständig. Zur Erinnerung daran bietet Rudolf Höpfl unter dem Titel "Holz und Handwerk - Das Sägewerk in der Seidl-Mühle" an diesem Samstag, 22. September, eine öffentliche Führung im historischen Sägewerk an. Dabei liefert er Erklärungen zu den damaligen Arbeitsabläufen. Treffpunkt ist um 11 Uhr im Innenhof des Kultur- und Bildungszentrums, Mühlenstraße 15-19. Der Eintritt ist frei.