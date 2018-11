16. November 2018, 21:58 Uhr Kulturtipp Hänsel und Gretel

Theatervorstellung in der Grundschule Neubiberg

Das im gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm beschriebene Schicksal von Hänsel und Gretel gehört zu jenen Geschichten, die Kinder das Fürchten lehren. Georg A. Weth hat daraus ein Theaterstück gemacht und dem Geschwisterpaar im Kampf gegen die böse Hexe zwei Wichtelmänner zur Seite gestellt. An diesem Sonntag, 18. November, wird das gleichermaßen spannungsreiche wie humorvolle Stück von der Theatergruppe Siemens München unter der Regie von Lothar Bruns in der Aula der Grundschule Neubiberg, Rathausplatz 9, aufgeführt. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr. Karten gibt es in der Gemeindebibliothek, in der Buchhandlung Lentner und bei München-Ticket.