Sissi Perlinger weiß Bescheid. Nach jahrzehntelanger Bühnen- und Lebenserfahrung kann man ihr in Sachen Glückskompetenz nichts vormachen. Ihr Motto: "Lach dich frei und beginne den Tag mit einem Tänzchen, dann kann das Leben kommen, wie es will." Und daran lässt die Entertainerin auch ihr Publikum teilhaben. Den Titel "Die Perlingerin - worum es wirklich geht" trägt das gleichermaßen komische wie philosophische Programm, mit dem sie an diesem Donnerstag, 19. September, im Bürgerhaus Garching, Bürgerplatz 9, auftritt. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Kulturreferat, ☎ 320 89-138, und bei Reservix.