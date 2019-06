23. Juni 2019, 22:22 Uhr Kulturtipp Gitarrenabend

Julián Restrepo ist ein Ausnahmetalent an der Gitarre. Jetzt kommt er nach Grünwald

In unregelmäßigen Abständen präsentiert die Musikschule Grünwald junge Ausnahmetalente und Preisträger internationaler Wettbewerbe. Die Konzertreihe "Junge Meister der Gitarre" wird fortgesetzt mit einem Solo-Recital des jungen Künstlers Julián Restrepo. Er wurde 1987 in Bogotá, Kolumbien geboren. Zum ersten mal kam er durch seinen Vater in Kontakt mit der Gitarre, welcher als Hobbygitarrist auch sein erster Lehrer war und ihn für die Musik begeistern konnte. Das Konzert findet an diesem Montag, 24. Juni, 18 Uhr, im Richard Strauss Saal der Musikschule Grünwald, Ebertstraße 1. Der Eintritt ist frei.