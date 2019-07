19. Juli 2019, 22:31 Uhr Kulturtipp Fluchen und ermitteln

Die Krimikomödie "Sauerkrautkoma" ist im Open-Air-Kino auf dem Rathausplatz Unterschleißheim zu sehen

Dorfpolizist Franz Eberhofer ist mehr so ein ehrlicher Typ, geerdet in seiner Heimat. Als er nach München versetzt wird, taugt ihm das gar nicht. Und als im Auto seines Vaters auch noch eine Leiche auftaucht, wird geflucht, was das Zeug hält - umso mehr, wenn es um die bayerische Landeshauptstadt geht. "Sauerkrautkoma", so heißt die Krimikomödie aus dem Jahr 2018 nach dem Buch von Rita Falk, die an diesem Samstag, 20. Juli, unter freiem Himmel auf dem Rathausplatz Unterschleißheim gezeigt wird. Beginn ist um 20 Uhr.