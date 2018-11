7. November 2018, 22:17 Uhr Kulturtipp Fleischloses Kabarett

André Hartmann gastiert mit seiner ungewöhlichen Koch-Show "Veganissimo" in Pullach

Dass die Erfahrung ständigen Überflusses das Bedürfnis nach Enthaltsamkeit und bewusstem Konsum hervorruft, gehört zum Zeitgeist. Der vegane Lebensstil ist nur eine Spielart dieses Phänomens. Der Kabarettist André Hartmann hat das zum Thema seines aktuellen Programms gemacht. Mit seiner ungewöhnlichen Koch-Show "Veganissimo" gastiert er an diesem Donnerstag, 8. November, 20 Uhr, im Pfarrsaal Heilig Geist, Parkstraße 11 a, in Pullach. Mit Stimme, Klavier und natürlich fleischlos liefert er Einblicke in die kulinarischen Spitzfindigkeiten veganer Ernährung. Karten gibt es in der Rabenapotheke, ☎ 793 04 12, in der Schubertapotheke, ☎ 793 21 08, und an der Abendkasse.