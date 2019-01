23. Januar 2019, 21:57 Uhr Kulturtipp Finale der Newcomer

Band-Contest in München

Am Ende sind es nur noch vier Bands, die sich dem Urteil von Publikum und Jury stellen müssen, zwei Formationen aus München sowie die Bands "Neon Black" aus Unterhaching und "Sore Minds Shift" aus Neubiberg. Sie konnten sich in der Vorrunde des 26. Newcomer Contests "Running for the Best" durchsetzen und treten nun im Finale in der Kranhalle des Münchner Feierwerks an der Hansastraße 39-41 auf. Egal, wer nun das Rennen gewinnt, erhalten die Finalisten neben attraktiven Gutscheinen die Möglichkeit, sich in Workshops musikalisch weiterzuentwickeln. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist von 19 Uhr an.