3. Oktober 2018, 21:55 Uhr Kulturtipp Erlebtes mit Musik

Konzert in Unterföhring

Nicht alles, was das Leben zu bieten hat, kann man so einfach wegstecken. Manche nur halb verdauten Erlebnisse und Gefühle werden immer wieder aus dem Unterbewusstsein hochgeschwemmt. Der Schauspieler und Musiker Michael Fitz begegnet diesem Phänomen mit Leidenschaft, Humor, Poesie und ein paar Gitarrengriffen. Mit seinem Konzertprogramm "Jetz' auf gestern" lässt er sein Publikum daran teilhaben. An diesem Freitag, 5. Oktober, tritt er damit in der Aula der Schule, Bahnhofstraße 3, in Unterföhring auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es telefonisch unter ☎ 95 08 15 06, per E-Mail an ticket@unterfoehring.de oder unter www.buergerhaus-unterfoehring.de.