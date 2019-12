Auf eine ungewöhnlich eigenständige Art präsentiert das Trio "Tango Transit" Weihnachtsklassiker. Martin Wagner (Akkordeon), Hanns Höhn (Bass) und Andreas Neubauer (Schlagzeug) zaubern eine wunderbare Weihnachtsstimmung und geben den Liedern ihren ursprünglichen Charakter zurück, ohne Nelken und Zimt, virtuos und mitreißend. An diesem Mittwoch, 18. Dezember, spielt das Trio sein Winter-Jazzprogramm "Engelrausch" von 19.30 Uhr an im Saal des katholischen Pfarrzentrums St. Georg, Marktplatz 1, in Unterbiberg. Karten gibt es in der Gemeindebibliothek, bei München-Ticket und an der Abendkasse.