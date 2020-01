Digitaler Vortrag über die Reise mit dem "Canadian" in Garching

Einmal mit dem "Canadian", dem legendären silbernen Zug, quer durch das zweitgrößte Land der Erde fahren. Für alles Eisenbahn-Fans ist das sicherlich einer der ganz großen Träume. Drei Tage und drei Nächte schlängelt sich dieser Riesenwurm einmal durch Kanada und durchquert dabei fünf von zwölf Territorien dieses riesigen Landes. Christine Werner hat in ihrem Bildvortrag bei der VHS im Garchinger Seniorentreff, Mühlgasse 20, an diesem Dienstag, 21. Januar, 19 Uhr, viele Hintergrundinformationen zu Land und Leuten - auch neben dem Schienenstrang. Tipps zur Durchführung solch einer Reise werden von der Referentin im Anschluss gegeben. Gebühr wird an der Abendkasse bezahlt, mit Vortragskarte frei.