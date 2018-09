16. September 2018, 22:03 Uhr Kulturtipp Ein Leichenpräparator erzählt

Alfred Riepertinger hatte unter anderem Rudolph Moshammer, Franz-Josef Strauß und Roy Black auf dem Tisch

Er hatte sie alle auf dem Tisch: Rudolph Moshammer, Franz-Josef Strauß, Roy Black. Alfred Riepertinger, Oberpräparator am Institut für Pathologie des Klinikums Schwabing, schildert in einer Lesung in der Aula der Grundschule Neubiberg, Rathausplatz 9, am Donnerstag, 20. September, um 20 Uhr seine ungewöhnlichsten Fälle, aus seinem täglichen Leben mit den Toten. Weitere Infos unter Telefon 089/60 01 29 22. Vorverkauf in der Gemeindebibliothek, Buchhandlung Lentner oder München-Ticket.