Über Geld spricht man nicht und wenn doch, dann ist es ein ernstes Thema, oder? "Bei Geld fängt der Spaß erst richtig an", findet hingegen Chin Meyer, der als "Deutschlands bekanntester Finanzkabarettist" firmiert. An diesem Donnerstag, 20. Mai, wird Meyer im Kleinen Theater Haar sein Programm "Leben im Plus" präsentieren. Er ist sich sicher: Wir wünschen uns alle eine ausgeprägte Komfortzone und ein Leben im Plus. Scharfzüngig, aber durchaus gut gelaunt nimmt er private und politische Verheißungen und Glücksversprechen aufs Korn und plädiert dabei für das Bunte, das Aushalten von Ambivalenzen. Die Veranstaltung wird von 19 Uhr an live gestreamt, Tickets über https://kleinestheaterhaar.de.