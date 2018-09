14. September 2018, 22:09 Uhr Kulturtipp Dem Himmel so nah

Bergmesse der Pfarrei Rosenkranzkönigin Neubiberg am Heuberg

Vor der Kulisse des Heubergs und mit herrlichem Blick auf die Inntaler Berge veranstaltet die Pfarrei Rosenkranzkönigin Neubiberg traditionsgemäß ihre Bergmesse. Die Wanderer können sich mit einer Brotzeit in zwei nahe gelegenen Hütten für den etwa einstündigen Anstieg belohnen. Der Musikverein "Harmonie" begleitet die Veranstaltung. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, sollte sich unter ☎ 66 00 48-0 an das Pfarr- büro wenden. Treffpunkt ist am Sonntag, um zirka 9 Uhr, am Waldparkplatz. Weiter Infos bei Marion Laumeyer, ☎ 66 00 24 66.