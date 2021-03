Um die preußische Prinzessin Wilhelmine von Bayreuth geht es an diesem Mittwoch in einem Online-Vortrag mit Richard Eckstein

Um die preußische Prinzessin "Wilhelmine von Bayreuth - Die Markgräfin und ihr Musenhof" geht es an diesem Mittwoch, 31. März, in einem Online-Vortrag mit Richard Eckstein. Die Veranstaltung der Volkshochschule Taufkirchen beginnt um 10.30 Uhr, die Kursgebühr beträgt zehn Euro. Eine Anmeldung kann unter www.vhs-taufkirchen.de oder per Telefon 089/614 51 40 (Kursnummer G23015) erfolgen.