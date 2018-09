9. September 2018, 22:03 Uhr Kulturtipp Chaos um den Kuchen

Das Bilderbuchtheater inszeniert "Mascha und der Bär"

Das Bilderbuchtheater aus dem unterfränkischen Burgpreppach zeigt am Samstag, 15. September, 16 Uhr, und am Sonntag, 16. September, 11 Uhr, im Theaterzelt Seidnerfelder an der Richard-Wagner-Straße in Pullach die Inszenierung "Mascha und der Bär". Das Stück geht auf ein altes russisches Märchen zurück und handelt von den Missgeschicken, die Mascha beim Backen einer Geburtstags- torte für ihren Freund passieren. Die Aufführung ist geeignet für Kinder von drei Jahren an. Weitere Aufführungen sind am 21. und 22. September um 16 Uhr und am 23. September um 11 Uhr. Karten sind nur an der Tageskasse, 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung, erhältlich.