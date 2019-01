22. Januar 2019, 21:41 Uhr Kulturtipp Blick auf China

Ländervortrag der VHS

Die Welt ist aufs Engste zusammengerückt. Jeder Zipfel von ihr ist über die Medien präsent. Und in unserem Alltag begegnen wir Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit denen es in den Dialog zu treten gilt, um nicht nur nebeneinander her sondern miteinander zu leben. In der VHS-Reihe "Länderabende" geht es an diesem Freitag, 25. Januar, im Wolf-Ferrari-Haus an der Rathausstraße 2 in Ottobrunn um China. Dort gewähren Yanjie Mei und Maximilian Radford mit ihrem Vortrag einen Blick auf die Kultur und Mentalität des Landes und stellen sich den Fragen des Publikums. Dazu gibt es Musik und kulinarische Kostproben. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.