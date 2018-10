24. Oktober 2018, 21:59 Uhr Kulturtipp Barocke Tänze

"Serenata italiana" mit den Ismaninger Hoftänzern der Musikschule in der Seidl-Mühle

In die Zeit des Barock entführen die Ismaninger Hoftänzer der Musikschule unter der Leitung von Jadwiga Nowaczek-Ogrodnik ihr Publikum an diesem Freitag, 26. Oktober, bei einem inszenierten Maskenball im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15, in Ismaning. "Serenata italiana" ist der Titel des Tanztheaters, bei dem die Hoftänzer von Gästen aus dem Ensemble "La Danza München" unterstützt werden. Zu sehen sind originale Tänze aus dem frühen 18. Jahrhundert, die in Kostümen nach historischem Vorbild auf die Bühne gebracht werden. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.