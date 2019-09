"Bach & More" in der Kirche St. Aegidius in Keferloh

Wenngleich der Klang von Cello und Orgel kaum vergleichbar ist, bewegen sich die beiden Instrumente doch auf Augenhöhe und korrespondieren miteinander auf höchst belebende Weise. Zu hören ist das an diesem Sonntag, 29. September, in der Kirche St. Aegidius in Keferloh. Dort präsentieren der Cellist Klaus Kämper (rechts) und der Kirchenmusiker Matthias Gerstner an der Orgel in der Konzertreihe "Bach & More" barocke Cellosonaten von Vivaldi, Torelli und Boismortier. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.