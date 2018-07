26. Juli 2018, 22:21 Uhr Kulturtipp Bach und Viertel

Die VHS Taufkirchen bietet zwei Radtouren an

Zu einer Radtour mit Geschichte und Geschichten rund um den Hachinger Bach laden Bündnis 90/Die Grünen an diesem Sonntag, 29. Juli, ein. Start ist um 10 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle Michaelibad gegenüber der Tankstelle. Unter der Überschrift "Mit dem Fahrrad unterwegs - Unbekannter Münchner Osten" veranstaltet die VHS Taufkirchen am Dienstag, 31. Juli von 13 bis 17.30 Uhr eine zweistündige Radtour vorbei an Arbeitersiedlungen, Ziegeleien, Kirchen, Parks und Denkmälern. Treffpunkt ist am Haus der Kunst in München. Weitere Informationen gibt es unter www.vhs-taufkirchen.de. Anmeldungen werden unter ☎ 614 51 40 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de entgegengenommen.