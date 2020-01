Bangkok - Singapur - Peking - Hongkong. Jede dieser vier "Supercities" übt einen ganz besonderen Reiz aus. Südostasienspezialist Rainer Caselmann bereist die Region seit 1981 und zeigt in seiner Diashow nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten, sondern berichtet auch über das soziale Leben und Ereignisse, die man nicht innerhalb einer normalen Urlaubsreise erleben kann. Der Livevortrag findet an diesem Mittwoch, 22. Januar, von 19.30 an in der Aula der Grundschule Neubiberg, Rathausplatz 9, statt. Karten gibt es für 14 Euro an der Abendkasse.