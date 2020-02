Die "Bühnenflöhe" vom "Theater in der Au" präsentieren den Kinderbuchklassiker in Putzbrunn und Haar

Pippi Langstrumpf heißt die neue Nachbarin, die samt Pferd und einem Affen in die Villa Kunterbunt neben Tommy und Annika einzieht. Mit ihr erleben die Geschwister fortan allerlei Abenteuer, und das liegt nicht unbedingt daran, dass der rothaarige Wildfang einen Seeräuber zum Vater hat. Die "Bühnenflöhe" vom "Theater in der Au" spielen den Kinderbuchklassiker "Pippi Langstrumpf" an diesem Samstag, 22. Februar, 16 Uhr, im großen Saal des Bürgerhauses Putzbrunn an der Hohenbrunner Straße 3. Einlass für die Vorstellung ist von 15.30 Uhr an. Eine weitere Aufführung ist am Sonntag, 23. Februar, ebenfalls 16 Uhr, im Kleinen Theater Haar, Casinostraße 75, zu sehen.