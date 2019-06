28. Juni 2019, 21:59 Uhr Kultur-Wochenende Offene Ateliers in Pullach und Solln

Ein Querschnitt des Kunstschaffens im Münchner Süden

Es ist das mittlerweile 22. Mal, dass die Künstler des Künstlerkreises Münchner Süden sowie ausgewählte Gäste mit den offenen Ateliers Einblick in ihr Schaffen gewähren. Dies geschieht an diesem Wochenende, Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni, jeweils in der Zeit von 14 bis 19 Uhr an mehreren Standorten in München-Solln und Pullach. In Solln zeigt der Objektkünstler Willi Ernst Seitz seine Arbeiten im Atelier an der Wilbrechtstraße 63, die Gemälde von Angela Musil sind in den Räumen an der Plattlinger Straße 7 zu sehen und die elektronischen Objekte von Johann von Peckenzell gemeinsam mit Werken von F. Freyja und Rosemarie von Funcke an der Gasparistraße 15. Die Malerinnen Gabriele Rodler, Eva Großhenning und Martina Frey indes präsentieren ihre Arbeiten im Haus an der Bleibtreustraße 34. Außerdem ist das Archiv Geiger an der Muttenthalerstraße 26 zur Besichtigung geöffnet. Dort werden am Samstag und Sonntag jeweils von 15 Uhr an Führungen angeboten. Anmelden kann man sich dazu unter ☎ 72 77 96 53.

In Pullach werden die Gemälde von Gabriela Römer, Kiki Kleist von Bröckel, Dominik Lommer, Sissy Arzberger sowie die Arbeiten des Malers und Medienkünstlers Georg Steidinger in den Räumen an der Gistlstraße 45 zu sehen sein. Die Objekte von Evelyn Heindorf und Schmuck von Sylvie Eder werden an der Habenschadenstraße 32 gezeigt. An der Seitnerstraße 40 stellen die Künstlerinnen Claudia Pirron, Ingrid Schmidt, Biggi Wiehler und Christina Werle aus. Außerdem werden dort Skulpturen von Michael Glatzel gezeigt. Ein Querschnitt künstlerischen Schaffens wird an diesem Ausstellungswochenende sichtbar. Was diese Ateliertage jedoch vor allem dokumentieren, ist die schöpferische Vielfalt, die sich im Münchner Süden entfaltet.