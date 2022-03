Die South West Oldtime Allstars dürften zu den besten Bands des traditionellen Jazz in Deutschland zählen. In seinem neuen Projekt widmet sich das Ensemble, das am Samstag, 2. April, im Oberhachinger Bürgersaal auftritt, dem Blues. In bewährter Septett-Besetzung spielen die Allstars variationsreiche Kompositionen aus den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts, darunter Stücke von Spencer Williams, Fats Waller oder Earl Hines sowie Traditionals. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es über www.oberhaching.de, sowie in Bibliothek und Rathaus.