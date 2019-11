Der Verwaltungsrat der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg hat in einer Sondersitzung personelle Weichen gestellt. Andreas Frühschütz folgt im September 2020 dem Vorstandsvorsitzenden Josef Bittscheidt nach, der dann in den Ruhestand geht. Frühschütz gehört bereits dem vierköpfigen Vorstand an. Verwaltungsratsvorsitzender Christoph Göbel begrüßte, dass nach einem bundesweiten Bewerberverfahren ein interner Kandidat an die Spitze nachrückt: "In einer Zeit großer Herausforderungen für alle Banken und Sparkassen setzen wir bewusst auf Kontinuität in der Führung unserer Kreissparkasse", sagte der Münchner Landrat von der CSU.

Aus dem Vorstand scheidet zudem Ende Februar 2020 Walter Fichtel aus, der ebenfalls in Ruhestand geht. Der vierköpfige Vorstand wird dann auf ein Trio verkleinert. Damit trage die Bank auf oberster Führungsebene dem allgemeinen Kostendruck in der Finanzbranche und dem damit verbundenen Stellenabbau Rechnung, heißt es. Der künftige Vorsitzende Frühschütz begann seine Karriere bei den Vereinigten Sparkassen in Weilheim. 2003 wechselte er in den Vorstand der Kreissparkasse Ebersberg, seit 2011 gehört er dem Vorstand der fusionierten Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg an. Wenn Josef Bittscheidt am 31. August 2020 mit 65 Jahren aufhört, wird er der dienstälteste Sparkassenvorstand in Bayern sein. 30 Jahre lang war er dann im Vorstand tätig. Außer Bittscheidt, Frühschütz und Fichtel gehört Peter Waßmann aktuell dem Vorstand der Kreissparkasse an.