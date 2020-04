Die Kreistagsfraktion der Grünen wird in der kommenden Wahlperiode von einer Doppelspitze angeführt: Zum bisherigen Vorsitzenden Christoph Nadler aus Taufkirchen gesellt sich seine bisherige Stellvertreterin, Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund. Das ist das einstimmige Ergebnis einer geheimen Online-Abstimmung der neu gewählten Fraktion, die sich zuletzt in einigen Videokonferenzen auf die kommenden sechs Jahre eingestimmt hat. Die beiden weiteren bisherigen Stellvertreter Luitgart Dittmann-Chylla aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn und der Oberschleißheimer Landtagsabgeordnete Markus Büchler bleiben demnach zunächst bis zu einer Fraktionsklausur im Amt.

"Unser Wahlergebnis von 26,1 Prozent bei der Kreistagswahl war ein großer Erfolg und ein klarer Auftrag an unsere von elf auf 19 gewachsene Kreistagsfraktion, eine noch stärkere Stimme für eine ökologische und soziale Kreistagspolitik zu sein", teilte Susanna Tausendfreund in einer Presseerklärung der Grünen mit.

"Wir haben ein ausgewogenes Maß an erfahrenen und neuen Kreisrätinnen und Kreisräten und freuen uns auf eine erfolgreiche und konstruktive Arbeit in den Ausschüssen", so Christoph Nadler, der von den Grünen einstimmig für die anstehende Wahl zum weiteren stellvertretenden Landrat nominiert wurde.