Nicht jeder erste Platz ist erstrebenswert. Dieser ist so einer: Erster unter Deutschlands teuersten Städten und Landkreisen zu sein - darauf würde die Mehrzahl der Menschen zwischen Unterschleißheim und Schäftlarn wohl gerne verzichten. Wer weder Immobilienzar ist noch Firmengroßerbe oder zumindest Alleinerbe eines Tausend-Quadratmeter-Grundstücks, kann sich von diesem Platz auf dem Siegertreppchen nichts kaufen, den das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung für den Landkreis München ermittelt hat. Teuerste Region auf dem in großen Teilen ohnehin schon sehr teuren deutschen Immobilienmarkt zu sein, diesen zweifelhaften Ruhm hält München-Land nach der neuesten Erhebung.

Was die dem Bundesinnenministerium unterstellte Behörde jetzt offiziell festgestellt hat, spüren die Menschen rund um München schon lange. 1,5 Millionen Euro für eine Doppelhaushälfte, 3500 Euro, um sie zu mieten - solche Preise sind schon lange keine Ausnahme mehr in Gräfelfing, Oberhaching und Grünwald. Aber auch in Ottobrunn, Kirchheim und Unterschleißheim ist das Wohnen nicht viel billiger. Wer eine halbwegs bezahlbare Wohnung hat, ist froh, wenn er vom Vermieter möglichst nichts hört und nimmt auch in Kauf, wenn ein Zimmer fehlt, die Klospülung kaputt ist oder die Nachbarn zu laut sind. Hauptsache keine neue Wohnung suchen müssen.

Andere, die dieses Glück nicht haben, weil sie erst herziehen, sich trennen oder ihnen wegen Eigenbedarfs gekündigt wird, müssen nicht selten um ihre Existenz bangen. Ihnen bleibt oft nur, weiter außerhalb zu wohnen oder ihren Lebensstandard einzuschränken. Nein, teuerste Region in Deutschland zu sein, ist kein erster Platz, auf den man stolz sein kann. Es ist vielmehr ein Auftrag an die Politik, auch die Kommunalpolitik, für bezahlbares Wohnen zu sorgen. Auch oder gerade jetzt im Kommunalwahlkampf.