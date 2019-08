Mit dem Spurwechsel kennt sich Bayerns Ministerpräsident bestens aus. Zuletzt hat Markus Söder in der Klimapolitik eine derartige Kehrtwende hingelegt, dass selbst manch Grüner vor Schreck erblasste: Kohleausstieg bis 2030, Klimaschutz im Grundgesetz verankern, regenerative Kraftstoffe fürs Fliegen. Söder hat sein Ohr nah dran an aktuellen Stimmungslagen. Und so ist es an der Zeit, dass Söder der Wirtschaft und Flüchtlingshelfern ein wenig besser zuhört, die beide einfache und nachvollziehbare Regelungen für Geflüchtete in Ausbildung fordern. Ein Spurwechsel muss her.

Vor allem Unternehmen und Ausbildungsbetriebe in einer derart prosperierenden Region wie dem Landkreis München sind bereit, ihren Beitrag zur Integration zu leisten. Und sie sind dabei auch auf Geflüchtete angewiesen. Denn der Fachkräftemangel zieht sich durch bis auf die Ausbildungsebene. Stand Juni dieses Jahres waren im Landkreis München weit mehr als 1000 Lehrstellen unbesetzt - und es werden nicht nur Bewerber für eher selten gewordene Berufe wie Metzger gesucht, sondern auch angehende Kaufleute oder Mechatroniker.

Wollen Unternehmer aber Geflüchtete mit noch unsicherem Aufenthaltsstatus einen Ausbildungsvertrag anbieten, gleicht ihr Engagement einem Lotteriespiel. Sie sind unter anderem angewiesen auf den guten Willen des jeweiligen Sachbearbeiters in der Ausländerbehörde oder mögliche interne Direktiven des Landrats. Ein Glück, dass im Landkreis München Landrat Christoph Göbel von der CSU verstanden hat, wie wichtig die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt ist. Für die Schutzsuchenden selbst - aber auch für die heimischen Unternehmen.

Die CSU-geführte Staatsregierung aber hat noch nicht verstanden, dass die Unternehmer Planungssicherheit benötigen. Dass eine Bleibeperspektive für Geflüchtete in Ausbildung deren Motivation stärkt - und ihnen Ängste nimmt. Ein Spurwechsel bedeutet auch, einheitliche Regelungen zu schaffen, die dem Gebot der Menschlichkeit folgen.