Erstmals entsteht ein Gymnasium in einer Gemeinde ohne S-Bahnanschluss. Der Fall Putzbrunn zeigt - der Schulausbau ist notwendig, in Stadt und Land

Jetzt also Putzbrunn und sehr bald wohl auch Sauerlach. Die Schulbauoffensive des Landkreises München erreicht die kleinen Orte. Plötzlich wird in einer Gemeinde wie Putzbrunn, die nicht einmal einen S-Bahn-Anschluss hat, ein Gymnasium gebaut. Sauerlach, das wohl als nächste Gemeinde den Zuschlag für eine weiterführende Schule erhalten wird, liegt für Münchner sogar gefühlt schon im Landkreis Miesbach. Der Landkreis geht in die Fläche. Und das aus zwei Gründen vollkommen zurecht: Es ist fair und es stärkt die Strukturen der Bildungslandschaft.

Als 1968 in Gräfelfing das erste Gymnasium im Landkreis München eröffnet wurde, war dieses noch eine Schule für Akademikerkinder. Heute liegt die Übertrittsquote im Münchner Umland bei mehr als 60 Prozent. Neue Gymnasien werden also zwingend gebraucht, auch in kleineren Kommunen. Sie entlasten einerseits die Bestandsschulen und garantieren andererseits Kindern und Eltern wohnortnahen Unterricht anstelle langer Fahrtwege. Auch hat sich der Kreistag dazu verpflichtet, Gymnasien nur auf maximal 1200 Schüler auszulegen. Noch weniger wären wünschenswert, führen doch kleinere Schulen und Klassen auch zu besseren Leistungen der Schüler.

Alleine deshalb ist es wichtig, die Schulbauoffensive breit und vor allem vorausschauend anzulegen. Dabei werden nicht nur kleinere oder ländlichere Kommunen in den Fokus geraten, die Überlegungen werden auch dahin gehen müssen, in großen Städten und Gemeinden wie Unterschleißheim oder Unterhaching mittel- und langfristig ein zweites Gymnasium zu errichten. Denn Wachstum und Zuzug halten an. Und auch aus München drängen immer mehr Schüler nach draußen, weil die Stadt mit ihrer Schulbauoffensive nicht so schnell vorankommt.