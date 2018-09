24. September 2018, 22:01 Uhr Kommentar Aus Fehlern lernen

Landrat Göbel hat eingesehen, dass die Tarifreform in der ursprünglichen Form viele Verlierer zurücklässt. Jetzt kommt es darauf an, dass er hart verhandelt

Von Lars Brunckhorst

Was hat Andrea Nahles mit Christoph Göbel gemeinsam? Beide sind in der Lage, Fehler einzugestehen. So wie die SPD-Vorsitzende erkannt hat, dass die erste Einigung der Berliner Koalitionsspitzen in der Causa Maaßen nicht zu vermitteln war, hat der Landrat eingesehen, dass die ausgehandelte MVV-Tarifreform viele Verlierer und Enttäuschte zurücklässt. Göbel ist im Interesse der Menschen im Landkreis nun zu wünschen, dass er in den Nachverhandlungen über die Tarifreform mindestens so viel Erfolg hat wie Nahles am Wochenende in ihren Gesprächen mit Horst Seehofer und Angela Merkel.

Wie im Ringen um den Verfassungsschutzpräsidenten ist zwar auch in den neuerlichen Runden mit dem MVV, der Stadt München und der Staatsregierung nicht zu erwarten, dass der große Befreiungsschlag herauskommt. Es dürfte aber soweit gedreht und geschraubt werden, dass die Tarifreform im Kreistag eine Mehrheit findet und kommendes Jahr in Kraft treten kann: ein paar Ermäßigungen für Senioren hier, ein paar Änderungen an den neuen Zonen dort. So ließe sich immerhin das schlimmste Szenario verhindern, dass eine Reform, die für die Mehrheit der MVV-Nutzer unbestreitbar Vorteile und Vergünstigungen vorsieht, scheitert und drei Jahre Verhandlungen umsonst waren.

Damit es aber nicht bei ein bisschen Kosmetik bleibt, muss am Ende der Verhandlungen zumindest auch die Zusage stehen, dass eine Aufnahme des ganzen Landkreises in den Innenraum oder ein 365-Euro-Jahres-Ticket, wie es Ministerpräsident Markus Söder in die Diskussion gebracht hat, angepackt wird - und zwar innerhalb einer klaren Frist. Dann und nur dann hat der Protest wirklich etwas bewegt und können sich alle Kommunalpolitiker, die gegen die jetzige MVV-Tarifreform opponiert haben, auf die Schulter klopfen und sagen: Wir haben verstanden.