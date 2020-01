Bis Donnerstag müssen alle Parteien und Wählergruppierungen, die zur Kommunalwahl am 15. März antreten wollen, ihre Wahlvorschläge eingereicht haben. Dann sind es noch 52 Tage bis zur Wahl der Bürgermeister, Gemeinde- und Stadträte, des Kreistags und des Landrats. Die SZ startet daher mit dieser Ausgabe ihre Serie zur Kommunalwahl im Landkreis München. Den Auftakt macht ein Porträt über den amtierenden Landrat Christoph Göbel (CSU), der sich zum ersten Mal zur Wiederwahl stellt.

In den kommenden Tagen folgen Porträts über seine vier Herausforderer: Annette Ganssmüller-Maluche (SPD), Christoph Nadler (Grüne), Otto Bußjäger (Freie Wähler) und Michael Ritz (FDP). In den folgenden Wochen widmet sich die Serie dann täglich dem Wahlkampf in einer Kommune. Von Aschheim bis Unterschleißheim berichten Kollegen über Kandidaten, Themen und Inhalte. Zum Abschluss geht es um die Wahl des Kreistags. Alle Berichte, Reportagen und Analysen zur Kommunalwahl im Landkreis München finden sich auch unter www.sueddeutsche.de/thema/Kommunalwahl_im_Landkreis_München.