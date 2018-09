13. September 2018, 22:18 Uhr Ismaning Trachten-Tausch

Kurz vor der Wiesn veranstalten die Grünen am Samstag, 15. September, ihre erste "Trachten-Tausch-Party" in Ismaning. Wer sein Dirndl oder sein Hemd vom Vorjahr loswerden möchte, kann sich dafür etwas Gleichwertiges aussuchen. Dazu gibt es ein Beiprogramm mit Blumenkranzflechten, Dirndschürzenbemalen und Musik. Mit dabei ist auch Landtagskandidatin Claudia Köhler. Der Tausch findet im Kreativraum an der Schwelle, Korbinianplatz, von 14 bis 17 Uhr statt.