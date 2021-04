Mittlerweile sollten mehr als 47 000 Unternehmer im Landkreis München ihre Wahlunterlagen erhalten haben. Bis zum 7. Mai können sie auf der Ebene der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern (IHK) darüber entscheiden, wer in den kommenden fünf Jahren die Interessen der heimischen Wirtschaft auf Landkreisebene im Regionalausschuss München-Land und für ganz Oberbayern in der IHK-Vollversammlung vertritt. Zum ersten Mal kann per Brief oder online abgestimmt werden. Dafür wurden Briefwahlunterlagen inklusive der Zugangsdaten für die Online-Abstimmung an die wahlberechtigten Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen im Landkreis München versendet.

Insgesamt 34 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Landkreis bewerben sich um ein Mandat. 28 von ihnen kandidieren für einen der 21 Sitze im IHK-Regionalausschuss München-Land. Acht von diesen 28 bewerben sich sowohl um einen Sitz im IHK-Regionalausschuss als auch in der IHK-Vollversammlung. Sechs Unternehmerinnen und Unternehmer kandidieren ausschließlich für die Vollversammlung.

Christoph Leicher, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses München-Land, ruft zur Stimmabgabe auf. "Damit die IHK auch weiterhin den Finger in die Wunden legen und wichtige Projekte anstoßen kann, brauchen wir sowohl in der Vollversammlung als auch im Regionalausschuss engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer." Der Unternehmer aus Kirchheim betont, dass sich gerade in der Corona-Krise zeige, wie wichtig eine Interessensvertretung der Wirtschaft sei. "Die IHK gibt den betroffenen Unternehmen eine Stimme in der Öffentlichkeit und hilft zugleich als bayernweite Bewilligungsstelle der staatlichen Corona-Hilfen den Betrieben mit einer schnellen Abarbeitung und Bewilligung der Anträge. Die Gelder kommen zum Großteil bereits kurz nach der Antragsstellung bei den Betroffenen an. Das ist ein Verdienst der IHK!" In ganz Oberbayern sind rund 400 000 IHK-Mitgliedsunternehmen wahlberechtigt. Informationen über die Kandidaten sind auf dem IHK-Portal unter www.ihkwahl2021.de/kandidaten-liste abrufbar.