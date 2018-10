19. Oktober 2018, 21:58 Uhr Industrie- und Handelskammer Beste Absolventen

Landkreis - Zehn Auszubildende aus dem Landkreis München gehören zu den besten Absolventen in Oberbayern. Die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern hat sie mit 105 anderen ausgezeichnet.

Dabei zählten Stefanie Ahamer, Groß- und Außenhandelskauffrau bei Hagos in Stuttgart, Michael Schauer, Maurer bei Probat-Bau Feldkirchen und Tanja Grawert, Produktveredlerin bei W. L. Gore & Associates in Putzbrunn sogar zu den 31 Besten in Bayern. Christopher Dammsch, (Oberflächenbeschichter von Betz-Chrom in Gräfelfing war gar bundesweit spitze.

Im abgelaufenen Prüfungsjahr traten mehr als 18 000 Kandidaten in Oberbayern zu den Abschlussprüfungen in etwa 200 Berufen an. 92 Prozent der Teilnehmer beendeten ihre Ausbildung erfolgreich. Bei der Feier in der Fröttmaninger Arena sprach IHK-Vizepräsidentin Ingrid Obermeier-Osl die guten Berufsaussichten an. "Unsere bayerische Wirtschaft braucht Sie dringender denn je, denn von Jahr zu Jahr wächst der Fachkräftemangel. Heuer fehlen unseren Betrieben bereits 260 000 Mitarbeiter. Die größte Lücke machen dabei mit 85 Prozent beruflich qualifizierte Mitarbeiter aus."

Ausgezeichnet wurden aus dem Landkreis München auch: Stefanie Hahn (Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Allianz Unterföhring), Dominik Niedermeier (Groß- und Außenhandelskaufmann, Admixx Ottobrunn), Ralf Malczak (Maschinen- und Anlagenführer, Allianz Unterföhring), Christopher Dammsch (Oberflächenbeschichter, Betz-Chrom Gräfelfing), Maximilian Neitzert (Sport- und Fitnesskaufmann, Scheck Allwetteranlage Unterföhring), Aaron Blank (Techniker Systemplaner, Prüfling Lufttechnik Ottobrunn) und Leon Rieger (Verkäufer, NK Südfilialen Geimersheim).

SZ