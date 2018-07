31. Juli 2018, 22:00 Uhr Hütten bauen Werkeln bis zum Wochenende

Der Traum vom eigenen Häuschen können sich viele auch als Erwachsene nicht erfüllen. Für 185 Kinder aber wird er diese Woche in Haar wahr - zumindest für eine Nacht. Auf dem Abenteuerspielplatz der Freizeitstätten "Dino", "Route 66" und "Boni" bauen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren von Montag bis Freitag an ihren eigenen Holzhütten. Nach getaner Arbeit werden sie am Freitag auch dort übernachten. Vorher bemalen sie unter der Woche aber noch Pappschilder und -wappen, kochen Mittelaltersuppe und knüpfen Makramee. Diese einzelnen Tagesangebote zu den Themen Tanzen, Kochen und Basteln stehen auch Besuchern offen, die nicht die ganze Woche über an den Hütten arbeiten, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Veranstalter haben auf dem Gelände eine Verkehrssicherungspflicht, da es keine Anmeldelisten gibt, kann die Aufsichtspflicht allerdings nicht gewährleistet werden. Am Montag werden die Hütten wieder abgebaut, das Holz kann kostenlos abgeholt werden.